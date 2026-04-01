دخل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، على خط الأزمة الإيرانية بدور "الوسيط الحاسم"، حيث أبلغ وسطاء دوليين بينهم باكستان وتركيا بأن صبر الرئيس دونالد ترامب قد نفد لإنهاء الحرب، تمهيدا لخطوات عسكرية غير مسبوقة.

تحذير نائب ترامب من تصعيد قادم

نقل فانس، رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى طهران، مفادها أن واشنطن ستزيد من وتيرة الضغط العسكري واستهداف "مواقع البنية التحتية" الإيرانية، ما لم ترضخ الأخيرة لإبرام اتفاق شامل لإنهاء الصراع، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء.

تهديد بجرائم حرب

تأتي تحركات فانس تعزيزا لتهديدات ترامب السابقة بضرب "محطات الطاقة وتحلية المياه" في إيران، إذا لم تضمن طهران حرية عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وهي التهديدات التي أثارت موجة من الانتقادات الدولية واتهامات لترامب بالتخطيط لارتكاب "جرائم حرب" عبر استهداف المنشآت المدنية، وسط مخاوف من رد إيراني مماثل يستهدف منشآت حيوية في منطقة الخليج.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.