أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، فجر اليوم الأربعاء، تعرض مطار الكويت الدولي لاعتداءات سافرة بطائرات مسيرة من قبل إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها.

وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، أنه توجد أي إصابات جراء استهداف خزانات وقود في مطار الكويت الدولي، بحسب سكاي نيوز.

والاثنين الماضي، أعلن الحرس الوطني الكويتي، أنه أسقط 5 طائرات مسيرة في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها.

أوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد جدعان فاضل جدعان، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

جاء ذلك بعد تضرر مبنى خدمي في إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه جراء هجوم إيراني على دولة الكويت، وأسفر عن مقتل شخص يحمل الجنسية الهندية.