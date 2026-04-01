بطائرات مسيرة.. استهداف خزانات الوقود في مطار الكويت من قبل إيران وفصائل مسلحة

كتب : مصراوي

04:12 ص 01/04/2026

مطار الكويت الدولي

وكالات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، فجر اليوم الأربعاء، تعرض مطار الكويت الدولي لاعتداءات سافرة بطائرات مسيرة من قبل إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها.

وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، أنه توجد أي إصابات جراء استهداف خزانات وقود في مطار الكويت الدولي، بحسب سكاي نيوز.

والاثنين الماضي، أعلن الحرس الوطني الكويتي، أنه أسقط 5 طائرات مسيرة في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها.

أوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد جدعان فاضل جدعان، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

جاء ذلك بعد تضرر مبنى خدمي في إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه جراء هجوم إيراني على دولة الكويت، وأسفر عن مقتل شخص يحمل الجنسية الهندية.

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل منتخب مصر أمام إسبانيا؟
