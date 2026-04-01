إعلان

رئيس البرلمان الإيراني يسخر من ماركو روبيو: حلمكم كان نفطنا وهذا لن يحدث أبدا

كتب : مصراوي

03:04 ص 01/04/2026

محمد باقر قاليباف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

سخر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي زعم أن إيران كانت ستغدو دولة مختلفة لو أنفقت أموالها على شعبها بدلا من التسلح.

كان روبيو قد قال في تصريحات لشبكة "ABC" متحدثا عن الحرب المستمرة التي تشنها الإدارة الأمريكية على إيران: "تخيلوا لو أن إيران، بدلا من إنفاق المليارات على الأسلحة، أنفقت تلك الأموال على شعبها؛ لكانت لديهم دولة مختلفة تماما"، مشيرا إلى أن الإيرانيين قد يرغبون في المضي قُدما في اتجاه مختلف مع حكومتهم الجديدة.

وفي رده، استعار قاليباف عبارة الوزير الأمريكي نفسها، قبل أن يضيف إليها صياغة حادة وساخرة تكشف النية الحقيقية الكامنة وراء طرح روبيو.

كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "نعم لو لم ينفقوا أموالهم على الأسلحة، لكان ذلك في غاية الروعة بالنسبة لنا نحن الأمريكيين، وحينها كان بوسعنا الدخول والإستيلاء على جميع حقول النفط الإيرانية خلال 48 ساعة 48 ساعة صدقوني وتزويد الإسرائيليين بأفضل الأسلحة لنخلق أكثر من غزة جديدة في إيران".

واختتم قاليباف منشوره بجملة واحدة قاطعة: هذا هو الحلم الأمريكي الحقيقي يا سادة أضغاث أحلام لن تتحقق أبدا".

يذكر أن العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران مستمرة منذ 28 فبراير الماضي، وتقوم إيران بتوجيه ضربات إلى القواعد الأمريكية على أراضي دول المنطقة ومواقع داخل إسرائيل، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز أمام السفن التي تعتبرها طهران مرتبطة بالجهات المعتدية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
نصائح طبية

كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
أكثر من 10 انفجارات.. وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار
شئون عربية و دولية

أكثر من 10 انفجارات.. وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار
أضرار مادية وليست بشرية.. حريق كبير في مطار الكويت بعد اعتداءات بمسيرات
شئون عربية و دولية

أضرار مادية وليست بشرية.. حريق كبير في مطار الكويت بعد اعتداءات بمسيرات
4 أبراج الأكثر حظا بسبب ظاهرة القمر الوردي 2026
علاقات

4 أبراج الأكثر حظا بسبب ظاهرة القمر الوردي 2026
غطاء سحابي وأمطار متفاوتة.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن الطقس لهذه المناطق-
أخبار مصر

غطاء سحابي وأمطار متفاوتة.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن الطقس لهذه المناطق-

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان