سخر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي زعم أن إيران كانت ستغدو دولة مختلفة لو أنفقت أموالها على شعبها بدلا من التسلح.

كان روبيو قد قال في تصريحات لشبكة "ABC" متحدثا عن الحرب المستمرة التي تشنها الإدارة الأمريكية على إيران: "تخيلوا لو أن إيران، بدلا من إنفاق المليارات على الأسلحة، أنفقت تلك الأموال على شعبها؛ لكانت لديهم دولة مختلفة تماما"، مشيرا إلى أن الإيرانيين قد يرغبون في المضي قُدما في اتجاه مختلف مع حكومتهم الجديدة.

وفي رده، استعار قاليباف عبارة الوزير الأمريكي نفسها، قبل أن يضيف إليها صياغة حادة وساخرة تكشف النية الحقيقية الكامنة وراء طرح روبيو.

كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "نعم لو لم ينفقوا أموالهم على الأسلحة، لكان ذلك في غاية الروعة بالنسبة لنا نحن الأمريكيين، وحينها كان بوسعنا الدخول والإستيلاء على جميع حقول النفط الإيرانية خلال 48 ساعة 48 ساعة صدقوني وتزويد الإسرائيليين بأفضل الأسلحة لنخلق أكثر من غزة جديدة في إيران".

واختتم قاليباف منشوره بجملة واحدة قاطعة: هذا هو الحلم الأمريكي الحقيقي يا سادة أضغاث أحلام لن تتحقق أبدا".

يذكر أن العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران مستمرة منذ 28 فبراير الماضي، وتقوم إيران بتوجيه ضربات إلى القواعد الأمريكية على أراضي دول المنطقة ومواقع داخل إسرائيل، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز أمام السفن التي تعتبرها طهران مرتبطة بالجهات المعتدية، وفقا لروسيا اليوم.