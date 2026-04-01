أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 230 غارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ضد بنى تحتية وأهداف حيوية في إيران.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: إن الغارات شملت أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ البالستية الجاهزة للإطلاق ومواقع تصنيع الوسائل القتالية، كما شنت القوات الإسرائيلية غارة على مصنع للأبحاث والتطوير مملوك لشركة توفيق دارو".

في سياق متصل، استضاف رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر لمناقشة التنسيق العسكري الكامل ضد إيران.

وأكد زامير، أن محور الإرهاب ينهار وأن العمليات المشتركة تهدف إلى فرض عزلة استراتيجية على النظام الإيراني وتقليص تهديده الوجودي على إسرائيل والمنطقة.

وأشار إلى أن سلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي يعملان معا في سماء الشرق الأوسط، بما يتيح معدلات تقدم عالية وحجم ضربات غير مسبوق.

وشدد زامير على أن العمليات ضد النظام الإيراني لن تتوقف، وأن المرحلة القادمة ستشهد تعميق الإنجازات واستمرار الضربات الاستراتيجية، مع الإشارة إلى أن الشراكة مع الولايات المتحدة تمثل قوة هائلة وغير مسبوقة.

هذه التطورات تعكس تصعيدا غير مسبوق في العمليات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، مع التركيز على تدمير قدرات الدفاع الجوي والصواريخ والبنى التحتية الحساسة، بما في ذلك مصانع الأسلحة الكيميائية، وفقا لروسيا اليوم.