

وكالات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلقي كلمة خاصة أمام الأمة في الساعة 21:00 بتوقيت واشنطن "04:00 بتوقيت موسكو يوم الخميس".

كتبت ليفيت على منصة "إكس": "سيلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة خاصة أمام الأمة يوم الأربعاء في الساعة 21:00 بتوقيت واشنطن، لتقديم معلومات محدثة مهمة بشأن إيران".

يأتي هذا الإعلان فيما تتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران للشهر الثاني على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.

ويتزامن مع تصاعد الحديث عن جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة، وسط ترقب لموقف أمريكي جديد، وفقا لروسيا اليوم.