سماع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة

كتب : مصراوي

02:48 ص 09/03/2026

قطر تتصدى لصواريخ على الدوحة

وكالات

أكدت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان، فجر اليوم الاثنين، سماع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الانفجارات أو مصدرها.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان فجر اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت عدة دول خليجية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الاثنين، استخدام صواريخ "خرمشهر" و"فتح" و"خيبر" وطائرات مسيرة استراتيجية في "الموجة 30" ضد إسرائيل وأهداف أمريكية بالمنطقة.

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الحرس الثوري الإسلامي أطلق أول موجة صاروخية بعد تنصيب المرشد الأعلى الجديد آية الله السيد مجتبى خامنئي، نحو إسرائيل.

يأتي هذا التصعيد بعد ساعات من إعلان مجلس خبراء القيادة تعيين نجل المرشد الراحل قائدا ثالثا للثورة الإسلامية، في وقت تشهد فيه المنطقة حربا مفتوحة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي منذ 28 فبراير.

وأصدر مجلس خبراء القيادة الإيراني بيانا أعلن فيه تعيين آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، نجل المرشد الراحل علي خامنئي، قائدا ثالثا للثورة الإسلامية في إيران، خلفا لوالده الراحل، وفقا لروسيا اليوم.

