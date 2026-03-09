أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين، واصفة الحادث بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر اليوم، إن الدوحة ترفض بشكل قاطع المبررات التي تسوقها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستهداف دول المنطقة، مؤكدة ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتجنب أي خطوات من شأنها توسيع نطاق التوتر في المنطقة.

شددت الوزارة على تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الرياض للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقدمت خالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية وإلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.