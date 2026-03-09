

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الاثنين، استخدام صواريخ "خرمشهر" و"فتح" و"خيبر" وطائرات مسيرة الاستراتيجية في "الموجة 30" ضد إسرائيل وأهداف أمريكية بالمنطقة.

ووثق مقطع فيديو لحظة إطلاق صواريخ "خرمشهر"، و"فتح"، و"خيبر"، وقدر في "الموجة 30" من عملية "الوعد الصادق 4"، بالتزامن اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى للجمهورية الإسلامية، وفقا لروسيا اليوم.