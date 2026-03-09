إعلان

الموجة 30.. الحرس الثوري الإيراني يقصف إسرائيل وأهدافا أمريكية بالصواريخ

كتب : مصراوي

02:11 ص 09/03/2026

الحرس الثوري الإيراني

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الاثنين، استخدام صواريخ "خرمشهر" و"فتح" و"خيبر" وطائرات مسيرة الاستراتيجية في "الموجة 30" ضد إسرائيل وأهداف أمريكية بالمنطقة.

ووثق مقطع فيديو لحظة إطلاق صواريخ "خرمشهر"، و"فتح"، و"خيبر"، وقدر في "الموجة 30" من عملية "الوعد الصادق 4"، بالتزامن اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى للجمهورية الإسلامية، وفقا لروسيا اليوم.

الحرس الثوري الإيراني إيران قصف أهداف إسرائيلية وأمريكية أمريكا تدخل بري في إيران هجمات إيران على الإمارات وقود إيران حصيلة الضحايا في إيران

