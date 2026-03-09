أفادت وسائل إعلام لبنانية تابعة لحزب الله، بأن مقاتليه تصدوا لمحاولة تسلل قامت بها قوة إسرائيلية أُنزلت عبر مروحيات هبطت في محيط بلدة سرغايا الحدودية مع سوريا باتجاه منطقة جرود النبي شيث.

وأشارت التقارير، إلى أن مقاتلي الحزب اشتبكوا مع القوة المتسللة وتصدوا لها ببسالة ميدانية، مما أدى إلى عرقلة المخطط العسكري الإسرائيلي في المنطقة الحدودية وتكبيد القوات المعتدية خسائر في العتاد.

تداعيات إسقاط مروحية إسرائيلية في لبنان شرقي البلاد

وأعلن حزب الله تمكن مقاتليه من إصابة إحدى المروحيات المتسللة خلال الاشتباكات العنيفة، وإسقاط مروحية إسرائيلية في لبنان، وتحديدا في منطقة الشعرة بجرود النبي شيث.

وجاء هذا الإعلان بعد مواجهات مباشرة استخدم فيها الحزب الأسلحة المناسبة للتصدي للاختراق الجوي والبري الذي حاولت القوات الإسرائيلية تنفيذه في عمق الأراضي اللبنانية الشرقية.

رصد واقعة إسقاط مروحية إسرائيلية في لبنان والاشتباك

صرح مصدر أمني لبناني لقناة "الجزيرة"، برصد حركة مروحيات إسرائيلية عند الجبال الحدودية المحيطة ببلدة النبي شيت شرقي لبنان، مؤكدا أن مقاتلي حزب الله تصدوا للمروحيات بالأسلحة المضادة للطائرات لمنعها من إتمام مهامها.

وأشار المصدر الأمني، إلى وجود تقديرات أولية تفيد بأن المروحيات الإسرائيلية كانت تعتزم تنفيذ عملية إنزال واسعة في منطقة شرقي لبنان، قبل أن تنجح الدفاعات والاشتباكات الأرضية في إفشال العملية وتأكيد إسقاط مروحية إسرائيلية في لبنان خلال المواجهة.