هيئة الأركان الإيرانية تبايع مجتبى خامنئي وتتوعد أمريكا بالندم

كتب : محمود الطوخي

01:11 ص 09/03/2026

مجتبى خامنئي

أعلنت هيئة الأركان الإيرانية مبايعتها المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، مؤكدة تسخير كافة طاقاتها للعمل على تحقيق أهداف الثورة، والدفاع عن أمن ومصالح البلاد في مواجهة مؤامرات الأعداء تحت القيادة الجديدة.

كواليس اختيار مجتبى خامنئي الدستورية

كشف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن مجلس خبراء القيادة درس تعيين القائد وفقا لنصوص الدستور، حيث جرى اختيار مجتبى خامنئي من بين عدد من المرشحين.

وأكد لاريجاني، أن عملية الاختيار كانت "شفافة وقانونية"، وجاءت بمثابة رد عملي على حملات التشويه السلبية التي استهدفت الدولة.

وأوضح لاريجاني، أن مجلس خبراء القيادة نجح في حسم ملف اختيار مجتبى خامنئي بالرغم من وجود تهديدات صريحة باستهداف المجلس، مشددا على أن الزعيم الجديد يمتلك الكفاءة الكاملة لقيادة الجمهورية الإسلامية في ظل الظروف الحساسة والراهنة.

مبايعة القوات المسلحة بعد اختيار مجتبى خامنئي

شددت هيئة الأركان الإيرانية على أنها تحت إمرة مجتبى خامنئي، مؤكدة أنها ستجعل الولايات المتحدة وسائر الأعداء يندمون على أي عدوان ضد البلاد.

بدوره، أعلن الحرس الثوري الإيراني احترامه وولاءه وطاعته المطلقة لقرار خبراء القيادة، واصفا انتخاب مجتبى خامنئي بأنه يمثل "فجرا جديدا" وبداية لمرحلة تاريخية جديدة في مسار الثورة.

دلالات اختيار مجتبى خامنئي للمرحلة القادمة

وفي سياق ردود الفعل الرسمية، أيد رئيس البرلمان الإيراني هذا الاختيار، معتبرا أن قرار تعيين مجتبى خامنئي قد بدد آخر آمال أعداء إيران، داعيا كافة المسؤولين وأبناء الشعب إلى التوحد خلف القيادة الجديدة للحفاظ على مبادئ الثورة وتعزيز القوة الوطنية.

مجتبى خامنئي الحرب في إيران أمريكا وإسرائيل إيران وأمريكا

