إيران تعلن استهداف رادارات تجسس في العراق

كتب : محمود الطوخي

11:57 م 08/03/2026

الوعد الصادق 4

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأحد، تدمير رادار تجسس في منطقة شندوري بكردستان العراق باستخدام طائرة مسيرة.

كذلك، أكد الحرس الثوري تدمير رادارات تجسس أخرى في جبال كورك بإقليم كردستان العراق عن طريق استهدافها بمسيرة انتحارية، لتعزيز نطاق عمليات "الوعد الصادق 4" الميداني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق الموجة الـ29 من عمليات "الوعد الصادق 4"، مستخدما صواريخ من الجيل الجديد لضرب عدة مواقع استراتيجية وحيوية في المنطقة، ردا على الاستهدافات الأخيرة التي طالت البنى التحتية الإيرانية.

وأوضح الحرس الثوري، أن قواته أطلقت الصواريخ الجديدة ضد أهداف محددة في مدينة تل أبيب ومنطقة صحراء النقب، بالإضافة إلى استهداف قاعدة جوية تابعة للقوات الأمريكية في المنطقة، في إطار التصعيد المستمر ضمن عمليات "الوعد الصادق 4".

تحديث بنك أهداف عمليات الوعد الصادق 4

ونقلت وكالة "فارس" عن مصدر إيراني، أن القوات المسلحة ستقوم بتغيير استراتيجي شامل في بنك أهدافها، مؤكدا أن إيران لن تكتفي بعد الآن بضرب الأهداف العسكرية والمنشآت المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل فحسب، بل سيمتد العمل العسكري ليشمل الأصول الرئيسية والمصالح الحيوية لهما في مختلف أنحاء المنطقة.

وأشار المصدر، إلى أن هذا التحول يمثل مرحلة جديدة من المواجهة الميدانية، حيث تسعى القوات الإيرانية من خلال عمليات "الوعد الصادق 4" إلى تثبيت معادلات جديدة تشمل كامل النطاق الإقليمي، بعد الغارات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مصفاة نفط في جنوب طهران أمس السبت.

وأدى هجوم إسرائيلي، على مصفاة نفط في طهران إلى اندلاع حرائق هائلة، ما دفع القيادة الإيرانية لتوسيع دائرة الاستهداف وتحديث بنك الأهداف ليشمل المصالح الحيوية للدول المشاركة في الهجمات.

الوعد الصادق 4 الحرب في إيران بنك الأهداف الإيراني العراق أمريكا وإسرائيل

