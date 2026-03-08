إعلان

ترامب: المرشد الإيراني الجديد لن يبقى طويلا إذا لم يحصل على موافقة أمريكا

كتب : عبدالله محمود

06:02 م 08/03/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن المرشد الإيراني الجديد لن يبقى في منصبه طويلاً إذا لم يحصل على موافقة الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة آيه بي سي أن المرشد الجديد يجب أن يأخذ موافقة واشنطن للتأكد من عدم الحاجة للعودة كل 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه لا يريد تكرار الأمر بعد 5 سنوات والسماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأكد ترامب أنه سيوافق على اختيار قائد جديد حتى لو كانت له صلات بالنظام السابق، معتبراً أن هناك العديد من المؤهلين لهذا المنصب.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط بأكمله وكانت على وشك شن هجوم.

