وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية لبحث التصعيد العسكري في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في اجتماع افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة اليوم الأحد، والذي عُقد لمناقشة التصعيد العسكرى فى المنطقة واستهداف سيادة وسلامة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات من إيران.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعرب الوزير عن التضامن الكامل مع دول الخليجية والأردن والعراق الشقيقتين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مشدداً على الإدانة القاطعة والرفض الكامل لهذه الاعتداءات وأي ذرائع لتبريرها.

وشدد الوزير عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة تغليب لغة الحوار والمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد العسكري وحدة التوتر، محذراً من خطورة الموقف وضرورة تجنب انزلاق المنطقة نحو المزيد من التصعيد والفوضى الشاملة.

ونوه وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي للحفاظ على أمن الدول العربية وصون سيادتها، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تفعيل أطر التعاون العربي المشترك للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة، بما في ذلك تشكيل قوة عربية مشتركة.