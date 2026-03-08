أعلنت السلطات النرويجية، اليوم الأحد، فتح تحقيق موسع في ملابسات وقوع انفجار محتمل خارج مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة أوسلو، وهو الحادث الذي أثار حالة من الاستنفار الأمني في البلاد.

"دوي هائل" يثير الذعر

وأفادت شرطة أوسلو، في بيان صحفي رسمي، بأنها تلقت بلاغات من سكان محليين عن سماع "دوي هائل" وصوت انفجار قوي في محيط السفارة نحو الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، وفور تلقي البلاغات، طوقت قوات الأمن المنطقة وبدأت عمليات فحص دقيقة للموقع، وأكدت التقارير الأولية عدم تسجيل أي إصابات بشرية نتيجة الحادث.

تعزيزات أمنية مكثفة

من جانبه، أكد مارتن بيرنسن، المستشار الإعلامي في جهاز الأمن والشرطة النرويجية، استدعاء تعزيزات أمنية إضافية لتأمين السفارة والمنطقة المحيطة بها كإجراء احترازي، وأوضح بيرنسن أن الجهاز يتابع الموقف عن كثب، مشيراً إلى أنه لم يتم تغيير مستوى التهديد الإرهابي في النرويج حتى هذه اللحظة، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الفنية والبحثية.

من جهتها، أحالت السفارة الأمريكية في أوسلو كافة الاستفسارات الإعلامية إلى وزارة الخارجية في واشنطن، والتي لم تصدر تعليقاً فورياً على الحادثة حتى الآن.