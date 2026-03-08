أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده لن تخضع لما وصفه بالظلم والضغوط، داعيا الشعب الإيراني إلى التكاتف والوحدة في مواجهة التحديات، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

قال: "تجمعنا أخوة مع جيراننا لكن إذا تعرضنا لهجوم من أي دولة سنرد على الاعتداء، وإيران لم ولن تخضع للظلم ونتمنى من الشعب أن يكون يدا واحدة.

وتابع: ألا تخجل أمريكا وإسرائيل من قتل هذا العدد من الأطفال ومن قتل أكثر من 50 ألف طفل في غزة؟.

وتابع: نقف بقوة في وجه من يعتدي على بلادنا ونرد عليه بشدة، والعدو يسعى إلى خلق الاختلاف بيننا وبين الدول الأخرى، و إذا استخدمت أراضي أي دولة لمهاجمتنا سنكون مضطرين للرد على هذا الهجوم، وقواتنا المسلحة وقوات التعبئة الشعبية موجودة في كافة أرجاء البلاد وتدافع عنها بقوة.