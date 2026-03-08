إعلان

الرئيس الإيراني: إذا تعرضنا لهجوم من أي دولة سنرد.. ولم ولن تخضع إيران للظلم


كتب- محمد أبو بكر:

07:50 ص 08/03/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده لن تخضع لما وصفه بالظلم والضغوط، داعيا الشعب الإيراني إلى التكاتف والوحدة في مواجهة التحديات، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

قال: "تجمعنا أخوة مع جيراننا لكن إذا تعرضنا لهجوم من أي دولة سنرد على الاعتداء، وإيران لم ولن تخضع للظلم ونتمنى من الشعب أن يكون يدا واحدة.

وأضاف: تجمعنا أخوة مع جيراننا لكن إذا تعرضنا لهجوم من أي دولة سنرد على الاعتداء.

وتابع: ألا تخجل أمريكا وإسرائيل من قتل هذا العدد من الأطفال ومن قتل أكثر من 50 ألف طفل في غزة؟.

وتابع: نقف بقوة في وجه من يعتدي على بلادنا ونرد عليه بشدة، والعدو يسعى إلى خلق الاختلاف بيننا وبين الدول الأخرى، و إذا استخدمت أراضي أي دولة لمهاجمتنا سنكون مضطرين للرد على هذا الهجوم، وقواتنا المسلحة وقوات التعبئة الشعبية موجودة في كافة أرجاء البلاد وتدافع عنها بقوة.

مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني إيران

