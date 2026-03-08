

وكالات

أعلن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض أوقف حاليا إصدار نشرة أمنية اتحادية تحذر من تصاعد ‌التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة في ضوء الصراع في إيران.

قال المسؤول الذي ⁠طلب عدم الكشف عن هويته: "كون الأمر يتعلق بمناقشة شؤون ​داخلية للحكومة فإن إدارة ترامب طلبت من إحدى الوكالات تعليق ​الإصدار الفوري للنشرة لمراجعتها والتأكد من دقتها".

وأضاف المسؤول، أن التحذير الذي صاغه مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الأمن الداخلي، لم يقدم ​معلومات كافية ولم يكن مكتوبا بشكل جيد.

وتصدر هذه النشرة عن مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني ​لمكافحة الإرهاب وهي موجهة إلى وكالات إنفاذ القانون ​على مستوى الولايات والإدارات المحلية.

ذكرت صحيفة "​ديلي ميل"، أن البيت الأبيض منع النشرة التي تحتوي على تفاصيل ‌محددة ⁠حول كيفية قيام وكلاء إيران بشن هجمات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب على الفور على طلب للتعليق.

وقال متحدث باسم وزارة ​الأمن الداخلي الأمريكية، إن ⁠من الإجراءات المعتادة أن تشارك الوزارة نشرات الاستخبارات مع البيت الأبيض لمراجعتها قبل إرسالها.

قال البيت ​الأبيض في بيان: "يتعاون البيت الأبيض بشكل وثيق ​مع ⁠جميع الوكالات الحكومية لضمان دقة المعلومات التي يتم نشرها وتحديثها وفحصها بشكل صحيح - حتى لو كان ذلك يعني قضاء ⁠وقت إضافي ​في المراجعة لضمان عدم اتخاذ ​أي إجراء بمعزل عن السياق"، وفقا لروسيا اليوم.