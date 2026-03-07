قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن المستجدات الأخيرة في الشرق الأوسط تمثل تهديدات خطيرة تستدعي تحركا مسؤولا.

وأضاف في تصريحات إعلامية اليوم السبت، أن تركيا تدين بشدة ما تعرضت له أذربيجان وما تتعرض له دول الخليج، معتبرا أن هذه الإجراءات تشكل تهديدا للأمن الإقليمي.

وأكد وزير الخارجية التركي، أن إسرائيل تتبع سياسة تهدف إلى توسيع رقعة الحرب في المنطقة، مشيرًا إلى أن تركيا تعرضت مع أذربيجان لصواريخ إيرانية، وهو ما ترفضه تمامًا وتدعو إلى وقف هذه الهجمات فورًا.

وشدد فيدان على أن تركيا لا تريد الحرب ولا توسعها في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لوقف التصعيد.

كما رفض وزير الخارجية التركي، أي استراتيجية تهدف إلى ضرب دول لم تشارك في الحرب ولم تعرض غيرها للخطر.

وفيما يتعلق بالخلافات حول الملف النووي الإيراني، أشار وزير الخارجية التركي إلى ضرورة حل هذه القضايا عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات، داعيا إلى إيجاد حلول جذرية للأزمات العالقة بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة.

وأكد فيدان على أهمية تأمين ممرات آمنة لضمان استمرار إيصال مصادر الطاقة إلى العالم، موضحا أن ضرب البنى التحتية ومصادر الطاقة لدول لا تشارك في الحرب هو إجراء خاطئ ترفضه تركيا.