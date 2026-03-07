قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن عملياتها العسكرية تستهدف الأهداف والإمكانات التي تعد مصدرا ومنطلقًا للأعمال العدوانية ضد الشعب الإيراني.

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم السبت، أن دول المنطقة قد أدركت بلا شك أن القواعد الأمريكية الموجودة على أراضيها لم تساهم في تعزيز أمن المنطقة.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن القواعد الأمريكية استخدمت فقط لدعم إسرائيل قتلة الأطفال، إلى جانب دعم المعتدين الأمريكيين.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن قواتها نفذت عمليات دفاعية ضرورية ضد قواعد المعتدين في المنطقة، وذلك في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس.

إيران تقصف إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الإيراني بدء عملية إطلاق واسعة للصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.