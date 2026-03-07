إعلان

الخارجية الإيرانية: عملياتنا تستهدف قواعد المعتدين في المنطقة دفاعا عن شعبنا

كتب : عبدالله محمود

09:18 م 07/03/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن عملياتها العسكرية تستهدف الأهداف والإمكانات التي تعد مصدرا ومنطلقًا للأعمال العدوانية ضد الشعب الإيراني.

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم السبت، أن دول المنطقة قد أدركت بلا شك أن القواعد الأمريكية الموجودة على أراضيها لم تساهم في تعزيز أمن المنطقة.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن القواعد الأمريكية استخدمت فقط لدعم إسرائيل قتلة الأطفال، إلى جانب دعم المعتدين الأمريكيين.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن قواتها نفذت عمليات دفاعية ضرورية ضد قواعد المعتدين في المنطقة، وذلك في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس.

إيران تقصف إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الإيراني بدء عملية إطلاق واسعة للصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران أمريكا وإسرائيل إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سماء إسرائيل تشتعل.. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
شئون عربية و دولية

سماء إسرائيل تشتعل.. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
3 رسائل نارية ..القصة الكاملة لأزمة ياسمين عبد العزيز ومي عمر وسامي
دراما و تليفزيون

3 رسائل نارية ..القصة الكاملة لأزمة ياسمين عبد العزيز ومي عمر وسامي
"بحجة تأمين اليورانيوم".. هل يرسل ترامب قوات أمريكية برية إلى إيران؟
شئون عربية و دولية

"بحجة تأمين اليورانيوم".. هل يرسل ترامب قوات أمريكية برية إلى إيران؟
تناقض ميداني.. صواريخ إيران تضرب "الخليج" بعد ساعات من وعود التهدئة
شئون عربية و دولية

تناقض ميداني.. صواريخ إيران تضرب "الخليج" بعد ساعات من وعود التهدئة
الإمارات.. إخلاء مبان في دبي عقب اعتراض مقذوفات وإصابة برج- فيديو
شئون عربية و دولية

الإمارات.. إخلاء مبان في دبي عقب اعتراض مقذوفات وإصابة برج- فيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء إسرائيل تشتعل .. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان