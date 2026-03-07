إعلان

تصاعد الهجمات.. صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب وسط إطلاق صواريخ على إسرائيل

كتب : محمد أبو بكر

05:44 ص 07/03/2026

صفارات الإنذار

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم السبت، عن دوي صفارات الإنذار في القدس، البحر الميت، جنوب النقب، ومناطق واسعة أخرى بجنوب البلاد، وسط تصاعد الهجمات الصاروخية.

وأكدت الجبهة رصد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مدينة بئر السبع وغلاف غزة، إلى جانب مناطق جنوب إسرائيل، في حين شهدت تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة وسط البلاد أيضاً إطلاق صواريخ متعددة.

وأشارت إلى أن الأجهزة المعنية تتابع الوضع بشكل مستمر، حيث دعت السكان إلى الالتزام بإرشادات السلامة واللجوء إلى الملاجئ عند دوي صفارات الإنذار.

