أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، موافقتها على مبيعات عسكرية محتملة لإسرائيل تشمل ذخائر ودعم ذخائر بقيمة 151.8 مليون دولار، دون الحاجة لمراجعة الكونجرس.

وأوضحت الوزارة، أن إسرائيل طلبت شراء 12 ألف جسم قنابل من طراز بلو-110إيه/بي للأغراض العامة، بوزن 1000 رطل لكل منها.

واعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو أن هناك حالة طارئة تستلزم إتمام الصفقة على الفور.