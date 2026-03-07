أعلن وزير الدفاع السعودي، أنه بحث مع قائد الجيش الباكستاني الاعتداءات الإيرانية على المملكة في إطار اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين البلدين.

وأوضح الوزير أن المناقشات تناولت سبل وقف الاعتداءات الإيرانية التي لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً على التعاون المشترك لضمان الاستقرار الإقليمي.

كانت أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، نجاح قوات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي إيراني أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، دون وقوع أي أضرار أو خسائر.

وأوضحت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت كذلك من اعتراض وتدمير ست طائرات مسيّرة في منطقة الربع الخالي، كانت في طريقها لاستهداف حقل شيبة النفطي.