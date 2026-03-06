أعلن حزب اللّه في أربع بيانات منفصلة اليوم الجمعة، أنهم استهدفوا مستوطنات المالكية وراموت نفتالي وكريات شمونة ومستوطنة شوميرا الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية.

وقال حزب الله إنه " ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدونا عند الساعة 1400 من عصر اليوم الجمعة 06/03/2026 مستوطنة راموت نفتالي بصلية صاروخيّة".

وكان حزب اللّه، أعلن في بيانات منفصلة سابقة اليوم، أن عناصره استهدفوا موقع المالكية، وقاعدة حيفا البحرية، ومواقع المطلة، والمنارة، والمرج، وهضبة العجل، وثكنة يفتاح، وثكنة يوآف الإسرائيلية، كما استهدفوا تجمعات للجيش الإسرائيلي في مركبا ووادي العصافير والخيام وكفركلا في جنوب لبنان. واستهدفوا ظهر اليوم الجمعة، ثكنة زرعيت ومستوطنة سعسع الإسرائيليتين بصليتين صاروخية.