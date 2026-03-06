إعلان

حزب الله يستهدف مستوطنات المالكية وراموت نفتالي وكريات شمونة ومستوطنة شوميرا الإسرائيلية

كتب : د ب أ

10:19 م 06/03/2026

صواريخ حزب الله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حزب اللّه في أربع بيانات منفصلة اليوم الجمعة، أنهم استهدفوا مستوطنات المالكية وراموت نفتالي وكريات شمونة ومستوطنة شوميرا الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية.

وقال حزب الله إنه " ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدونا عند الساعة 1400 من عصر اليوم الجمعة 06/03/2026 مستوطنة راموت نفتالي بصلية صاروخيّة".

وكان حزب اللّه، أعلن في بيانات منفصلة سابقة اليوم، أن عناصره استهدفوا موقع المالكية، وقاعدة حيفا البحرية، ومواقع المطلة، والمنارة، والمرج، وهضبة العجل، وثكنة يفتاح، وثكنة يوآف الإسرائيلية، كما استهدفوا تجمعات للجيش الإسرائيلي في مركبا ووادي العصافير والخيام وكفركلا في جنوب لبنان. واستهدفوا ظهر اليوم الجمعة، ثكنة زرعيت ومستوطنة سعسع الإسرائيليتين بصليتين صاروخية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله إسرائيل لبنان المستوطنات الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حزب الله يستهدف مستوطنات المالكية وراموت نفتالي وكريات شمونة ومستوطنة شوميرا
شئون عربية و دولية

حزب الله يستهدف مستوطنات المالكية وراموت نفتالي وكريات شمونة ومستوطنة شوميرا
مواجهة جديدة بين صابر المداح والجن سميح في الحلقة 18 من "المداح: أسطورة
دراما و تليفزيون

مواجهة جديدة بين صابر المداح والجن سميح في الحلقة 18 من "المداح: أسطورة
"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
أخبار المحافظات

"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
زاهي حواس يكتشف خبيئة من التوابيت الملونة بداخلها مومياوات
أخبار مصر

زاهي حواس يكتشف خبيئة من التوابيت الملونة بداخلها مومياوات
الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء الموجة 23 من هجماته على إسرائيل
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء الموجة 23 من هجماته على إسرائيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان