الإمارات تعلن سقوط ثلاث طائرات مسيّرة على أراضيها

كتب : مصراوي

04:11 م 06/03/2026

سقوط طائرة مسيرة أرشيفية

قالـت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة إن ثلاث طائرات مسيّرة أصابت أراضي الدولة يوم الجمعة، دون الكشف عن موقع سقوطها أو حجم الأضرار التي تسببت بها.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الدفاعات الجوية الإماراتية تمكنت في اليوم نفسه من تدمير تسعة صواريخ باليستية واعتراض 109 طائرات مسيّرة.

وأشار مسؤولون إلى أنه منذ بداية الحرب تم رصد 205 صواريخ باليستية و1184 طائرة مسيّرة دخلت المجال الإماراتي، مضيفين أن معظمها تم اعتراضه وتدميره.

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج الإمارات

