الإمارات تعلن سقوط ثلاث طائرات مسيّرة على أراضيها

قالـت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة إن ثلاث طائرات مسيّرة أصابت أراضي الدولة يوم الجمعة، دون الكشف عن موقع سقوطها أو حجم الأضرار التي تسببت بها.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الدفاعات الجوية الإماراتية تمكنت في اليوم نفسه من تدمير تسعة صواريخ باليستية واعتراض 109 طائرات مسيّرة.

وأشار مسؤولون إلى أنه منذ بداية الحرب تم رصد 205 صواريخ باليستية و1184 طائرة مسيّرة دخلت المجال الإماراتي، مضيفين أن معظمها تم اعتراضه وتدميره.