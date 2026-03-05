أعلن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، أن الفرقاطة الفرقاطة دينا التابعة للبحرية الإيرانية تعرضت للاستهداف في المياه الدولية دون أي إنذار مسبق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الوزير، أن السفينة الحربية كانت في مهمة بحرية بعد زيارة رسمية بصفتها ضيفًا لدى البحرية الهندية، مشيرًا إلى أن الفرقاطة كان على متنها نحو 130 بحارًا وقت وقوع الحادث.

وكان أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الخميس، عن استهداف مقرات تابعة لمجموعات كردية معارضة لإيران في إقليم كردستان العراق بثلاثة صواريخ.