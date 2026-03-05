إعلان

الجيش الإسرائيلي يبدأ موجة هجمات واسعة على بنية تحتية للنظام الإيراني بـ"طهران"

كتب : محمد أبو بكر

08:12 ص 05/03/2026

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه بدأ تنفيذ موجة واسعة من الضربات العسكرية التي تستهدف البنية التحتية التابعة للنظام الإيراني في عدة مناطق داخل العاصمة طهران.

كانت أعلنت إسرائيل عن شن موجة جديدة من الضربات الجوية على العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى استهداف ما وصفته بالبنى التحتية التابعة لحزب الله في بيروت، بحسب CNN.

في المقابل، شنت إيران هجومًا بطائرة مسيرة على مركز بيانات تابع لشركة أمازون في البحرين، وفقًا لوكالة أنباء إيرانية رسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي قصف طهران قصف إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2026
أخبار مصر

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2026
"خلافات الجيرة" تنتهي بجريمة قتل.. ضبط المتهم بإنهاء حياة جاره في عين شمس
حوادث وقضايا

"خلافات الجيرة" تنتهي بجريمة قتل.. ضبط المتهم بإنهاء حياة جاره في عين شمس
أهالي المطرية يستعدون لتقديم وجبات المحشي لضيوف حفل الإفطار المقرر إقامته
أخبار وتقارير

أهالي المطرية يستعدون لتقديم وجبات المحشي لضيوف حفل الإفطار المقرر إقامته
طائرات إسرائيلية تستهدف طريقًا سريعًا في خرم آباد غرب إيران
شئون عربية و دولية

طائرات إسرائيلية تستهدف طريقًا سريعًا في خرم آباد غرب إيران
خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
حوادث وقضايا

خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان