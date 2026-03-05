أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه بدأ تنفيذ موجة واسعة من الضربات العسكرية التي تستهدف البنية التحتية التابعة للنظام الإيراني في عدة مناطق داخل العاصمة طهران.

كانت أعلنت إسرائيل عن شن موجة جديدة من الضربات الجوية على العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى استهداف ما وصفته بالبنى التحتية التابعة لحزب الله في بيروت، بحسب CNN.

في المقابل، شنت إيران هجومًا بطائرة مسيرة على مركز بيانات تابع لشركة أمازون في البحرين، وفقًا لوكالة أنباء إيرانية رسمية.