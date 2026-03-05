أعلن البنتاجون، اليوم الخميس، هوية جميع أفراد الخدمة الأمريكية الستة الذين فقدوا حياتهم يوم الأحد، إثر غارة إيرانية استهدفت مركز عمليات مؤقت في ميناء الشعيبة بالكويت.

أوضح بيت هيجسيث، وزير الدفاع الأمريكي، أن الجنود الستة كانوا ملحقين بالقيادة 103 للدعم اللوجستي، وهي وحدة دعم تابعة لجيش الاحتياط في ولاية أيوا، ويؤدون مهامهم داخل ما وصفه بأنه "مركز عمليات تكتيكي مُحصّن" حين اخترق هجوم مفاجئ مقذوف الدفاعات الجوية.

جاءت أسماء الجنود الذين لقوا حتفهم كالآتي: "الرقيب دكلان كودي، الكابتن كودي خورك، الرقيب أول نوا تيتجينز، الرقيب أول نيكول أمور، الرائد جيفري أوبراين، رئيس ضباط الصف الثالث روبرت مارزان".

ذكر مصدر مطلع، أن مركز العمليات كان عبارة عن مقطورة ثلاثية الأضلاع تحتوي على مكاتب داخلية، ومحاط بحواجز خرسانية عادةً ما تُستخدم لحماية المنشآت العسكرية في الخارج من تفجيرات السيارات المفخخة والعبوات الناسفة، إلا أنه لم يتوفر أي غطاء من الأعلى لحماية المبنى من الطائرات المسيّرة أو الصواريخ.