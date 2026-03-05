إعلان

مليار دولار يوميًا.. الكونجرس يكشف التقدير الأولي لتكلفة حرب أمريكا ضد إيران

كتب : محمد أبو بكر

06:49 ص 05/03/2026

حرب ايران

كشف مسؤول في الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، أن التقدير الأولي لتكلفة الحرب المستمرة ضد إيران، بحسب البنتاجون، يصل إلى مليار دولار يوميًا، بحسب صحيفة ذي أتلانتيك.

كانت أعلنت إسرائيل عن شن موجة جديدة من الضربات الجوية على العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى استهداف ما وصفته بالبنى التحتية التابعة لحزب الله في بيروت، بحسب CNN.

في المقابل، شنت إيران هجومًا بطائرة مسيرة على مركز بيانات تابع لشركة أمازون في البحرين، وفقًا لوكالة أنباء إيرانية رسمية.

ورفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ قرارًا يقضي بإلزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل تنفيذ أي عمل عسكري مستقبلي ضد إيران.

