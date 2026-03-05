

وكالات

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فجر اليوم الخميس، إن ناقلة متوقفة قبالة سواحل الكويت أبلغت عن انفجار كبير على جانبها الأيسر وأنها بدأت تتسرب إليها المياه.

أضافت الهيئة، أن ربان السفينة لاحظ مغادرة زورق صغير المنطقة عقب الانفجار الذي وقع على بُعد 56 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من ميناء مبارك الكبير في الكويت.

أوضحت في إشعار: "يوجد نفط في المياه يتسرب من أحد خزانات الشحن، ما قد يخلف أثرا بيئيا تسربت المياه إلى السفينة، ولا توجد تقارير عن اندلاع حرائق الطاقم بخير".

قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لاحق، إن الواقعة حدثت خارج المياه الإقليمية للكويت على بعد 60 كيلومترا على الأقل من ميناء مبارك الكبير.

قالت شركة مارش لوساطة التأمين فجر اليوم الخميس، إنها اجتمعت مع مسؤولين أمريكيين للبحث عن حلول تتيح عودة التجارة البحرية في ظل تصاعد القتال في الشرق الأوسط حيث تهدد الهجمات في المنطقة حركة النفط عبر مضيق هرمز.

ويمر عبر هذا الممر المائي الحيوي حوالي خُمس شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتداول عالميا.

وتباطأ الشحن عبر المضيق بشكل كبير بعد هجمات إيرانية على سفن تجارية، مما أثار مخاوف بشأن اضطراب طويل الأمد في إمدادات الطاقة العالمية.

قالت شركة مارش، التي ساعدت في إنشاء مرفق تأمين دولي للتجارة الأوكرانية في 2023، إنها ترحب بالتوجيه الذي صدر في الآونة الأخيرة عن شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات مالية للتجارة البحرية في الخليج.

ذكرت وكالة بلومبرج الأربعاء، أن شركة "أيون" للوساطة التأمينية تجري أيضا محادثات مع الحكومة الأمريكية بشأن خطة للمساعدة في توفير خدمات تأمينية لناقلات النفط التي تبحر عبر المضيق.

ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على تقرير بلومبرج.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الثلاثاء، إن البحرية الأمريكية يمكن أن تبدأ في مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، مضيفا أنه أصدر توجيهات إلى شركة تمويل التنمية الدولية لحشد دعم للتجارة المتضررة.

وتعد هذه الخطوة واحدة من أقوى الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية حتى الآن لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة وسط تصاعد الصراع في الخليج والذي زاد من المخاطر على الشحن عبر ممرات مائية رئيسية.

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز فجر اليوم الخميس، إن البحرية الأمريكية تركز حاليا على الحرب مع إيران وإنها سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بمجرد أن يكون بمقدورها ذلك.

وتواصل شركات التأمين البحري في سوق لندن تقديم تغطية لمخاطر الحرب للسفن التي تعبر المنطقة، لكن أقساط التأمين ارتفعت وتختلف التكاليف حسب نوع السفينة والبضائع والطريق الذي تسلكه، وفقا للغد.