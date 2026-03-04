إعلان

بينها السعودية والإمارات.. أمريكا ترفع تحذير السفر لـ4 دول بالمنطقة للمستوى الثالث


كتب- محمد أبو بكر:

05:13 ص 04/03/2026

علم امريكا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع مستوى التحذير من السفر إلى كلا من: "الأردن وعُمان والسعودية والإمارات" إلى المستوى الثالث.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، دعت مواطنيها، في بيان، إلى مغادرة أكثر من 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية والإمارات؛ بسبب تهديدات أمنية خطيرة.

وأشار البيان، إلى أن على الرعايا الأمريكيين في المنطقة المغادرة باستخدام وسائل النقل التجارية المتاحة.

وشملت الدول التي تطالب واشنطن رعاياها بمغادرتها: مصر، البحرين، الكويت، إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، لبنان، عمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات، اليمن، فضلا عن الضفة الغربية وغزة.

أمريكا ترفع تحذير السفر لـ4 دول تحذيرات أمريكية للمواطنين أمريكا وإيران الحرب بين أمريكا وإيران التصويت على الحرب ضد إيران اختيار المرشد الجديد في إيران إيران دفن المرشد الإيراني انتفاضة شعبية في إيران هجوم إيران على السعودية

