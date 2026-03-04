أكد مصدر، أن البنتاجون يعمل على طلب ميزانية إضافية بقيمة 50 مليار دولار لتعويض الأسلحة المستنزفة في حرب إيران، بحسب وكالة رويترز.

يذكر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، أعلن أن قدرة إيران على تنفيذ هجمات مضادة آخذة في التراجع، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تسير وفق الخطة الموضوعة، بحسب خطاب له.

وأوضح الأدميرال براد كوبر، أن إيران أطلقت أكثر من 500 صاروخ باليستي ونحو 2000 طائرة مسيّرة استهدفت مواقع مدنية وعسكرية في أنحاء المنطقة، مشيرًا إلى أن تلك الهجمات لم تغيّر مسار العمليات.

وقال كوبر: "قدرة إيران على إصابتنا تتراجع، بينما تتعاظم قوتنا القتالية"، مضيفًا: "تقييمي العملياتي أننا نسير متقدمين على خطتنا".