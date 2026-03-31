إعلان

قطر تحذر من نشر قوات برية أمريكية في إيران

كتب : وكالات

10:11 م 31/03/2026

ماجد بن محمد الأنصاري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذرت قطر اليوم الثلاثاء من مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج في حال شنت القوات الأمريكية غزوا بريا لإيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ردا على تقارير حول هجوم بري محتمل: "نحن ضد أي تصعيد يمكن أن يعرض استقرار المنطقة لمزيد من الخطر".
وأضاف في حديثه للصحفيين: "علينا أن نجد نهاية لهذه الأزمة، لأن دوامة التصعيد هنا تزداد سوءا يوما بعد يوم".
ورفض الأنصاري مناقشة الضربات المضادة التي شنتها قطر ضد إيران، رغم أنه أشار إلى أن الدولة الخليجية تحتفظ بالحق في الرد على الهجمات الإيرانية.
وجدّد المتحدث التأكيد على أن قطر لا تتوسط بين إيران والولايات المتحدة. وقال إن بلاده تدعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن لكنها ليست مشاركة في جهود التفاوض الباكستانية.
وكانت باكستان قد نقلت في الماضي رسائل من الولايات المتحدة إلى إيران. وأول أمس الأحد، استضافت إسلام آباد وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا لإجراء محادثات بشأن الحرب التي بدأت بضربات جوية إسرائيلية وأمريكية على إيران في 28 فبراير الماضي.
وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أول أمس الأحد إن إسلام آباد ستستضيف قريبا محادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)