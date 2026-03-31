روسيا تدعو لوقف إطلاق النار الفوري في لبنان

كتب : مصراوي

08:51 م 31/03/2026

فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا لدى مجلس الأمن

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا عن قلق بلاده العميق إزاء التصعيد في منطقة الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة.
وفي كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أكد نبينزيا على خطورة ما وصفه بـ "الاتجاه الخطير" لاستهداف إسرائيل المتعمد لوسائل الإعلام في مناطق الاشتباكات، مشدداً على أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأشار إلى أن غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية في 28 مارس استهدفت منطقة جزين، مما أدى إلى مقتل الصحفي علي شعيب من قناة المنار، إضافة إلى وفاة فاطمة ومحمد فتوني من قناة الميادين.
كما لفت إلى أن فريق تصوير تابع لقناة روسيا اليوم أصيب في 19 مارس بجنوب لبنان نتيجة هجوم صاروخي إسرائيلي، مؤكداً أن الضربات استهدفت مواقع تصويرية بلا وجود أي أهداف عسكرية قريبة، وهو ما يشكل خرقاً خطيراً للمعايير الدولية لحماية الصحفيين في مناطق النزاع.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعطيل الدراسة والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
أخبار مصر

تعطيل الدراسة والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
حوادث وقضايا

حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
فاتورة "هرمز" ترهق الموازنات.. قفزات تاريخية في أسعار الوقود في الدول العربية
شئون عربية و دولية

فاتورة "هرمز" ترهق الموازنات.. قفزات تاريخية في أسعار الوقود في الدول العربية
كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
نصائح طبية

كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
شئون عربية و دولية

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟

