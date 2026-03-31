أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا عن قلق بلاده العميق إزاء التصعيد في منطقة الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة.

وفي كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أكد نبينزيا على خطورة ما وصفه بـ "الاتجاه الخطير" لاستهداف إسرائيل المتعمد لوسائل الإعلام في مناطق الاشتباكات، مشدداً على أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأشار إلى أن غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية في 28 مارس استهدفت منطقة جزين، مما أدى إلى مقتل الصحفي علي شعيب من قناة المنار، إضافة إلى وفاة فاطمة ومحمد فتوني من قناة الميادين.

كما لفت إلى أن فريق تصوير تابع لقناة روسيا اليوم أصيب في 19 مارس بجنوب لبنان نتيجة هجوم صاروخي إسرائيلي، مؤكداً أن الضربات استهدفت مواقع تصويرية بلا وجود أي أهداف عسكرية قريبة، وهو ما يشكل خرقاً خطيراً للمعايير الدولية لحماية الصحفيين في مناطق النزاع.