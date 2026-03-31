حذر منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة توم فليتشر اليوم الثلاثاء، من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية في لبنان، مشيراً إلى مستويات من القلق والتوتر لم يشهدها منذ سنوات، وذلك في ظل استمرار التصعيد عبر الخط الأزرق بين إسرائيل وحزب الله.

وقال فليتشر، في إحاطة قدمها من بيروت أمام جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن الشرق الاوسط ولبنان، إنه وصل مساء أمس ليجد مستويات "من القلق والتوتر واليأس" لم يشهدها منذ سنوات عديدة، مؤكداً أن إلحاح الوضع كان محور اجتماعاته مع الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ، على أن يواصل مشاوراته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأوضح أن الوضع على جانبي الخط الأزرق يتطلب ليس فقط "أقرب اهتمام" من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، بل تحركاً جماعياً لتجنب تفاقم الأزمة.

وفي استعراضه للأوضاع الإنسانية منذ 11 مارس، أشار فليتشر إلى استمرار الأعمال القتالية في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وأجزاء من منطقة البقاع ، مؤكداً أن مئات الآلاف من المدنيين ما زالوا عرضة للخطر، مع تدمير قرى بأكملها نتيجة العمليات العسكرية.

وأضاف أن إطلاق الصواريخ عبر الخط الأزرق باتجاه شمال إسرائيل مستمر، محذراً من أن “دوامة من النزوح القسري آخذة في التفاقم”، في ظل تزايد المخاوف من اتساع الأزمة الإنسانية في المنطقة.