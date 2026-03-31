قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن بلاده ستقف بجانب شركائها في الشرق الأوسط على المدى الطويل، مؤكداً استمرار السعي للتوصل إلى حل سريع للنزاع.

وأضاف هيلي، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أن أفضل ما لدى بريطانيا سيسهم في حماية شركائها في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن الهجمات الإيرانية العدوانية لا تزال تهدد حلفاء بلاده ومصالحها في الشرق الأوسط.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني أنه أصبح واضحاً خلال اليومين الماضيين أن إيران توسع نطاق هجماتها، معلنا إرسال أنظمة دفاع جوي بريطانية جديدة إلى جانب جنود إلى كل من السعودية والكويت والبحرين.