بريطانيا تؤكد دعمها لشركائها في الشرق الأوسط وتعزز دفاعاتها الجوية في الخليج

كتب : وكالات

07:14 م 31/03/2026

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي

قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن بلاده ستقف بجانب شركائها في الشرق الأوسط على المدى الطويل، مؤكداً استمرار السعي للتوصل إلى حل سريع للنزاع.
وأضاف هيلي، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أن أفضل ما لدى بريطانيا سيسهم في حماية شركائها في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن الهجمات الإيرانية العدوانية لا تزال تهدد حلفاء بلاده ومصالحها في الشرق الأوسط.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني أنه أصبح واضحاً خلال اليومين الماضيين أن إيران توسع نطاق هجماتها، معلنا إرسال أنظمة دفاع جوي بريطانية جديدة إلى جانب جنود إلى كل من السعودية والكويت والبحرين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توصية حكومية بتعطيل قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع.. والحسم خلال ساعات
أخبار مصر

توصية حكومية بتعطيل قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع.. والحسم خلال ساعات
حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
حوادث وقضايا

حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
زووم

على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
شئون عربية و دولية

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
أخبار مصر

تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)

