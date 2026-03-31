أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة.

وذكرت سلطة الطيران، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- اليوم الثلاثاء، أنها سوف تمدد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".

وأشارت سلطة الطيران العراقي إلى أن "القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات".

وأضافت أن "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً".