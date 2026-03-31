إعلان

العراق يعلن تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة

كتب : مصراوي

06:20 م 31/03/2026

مطار بغداد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة.
وذكرت سلطة الطيران، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- اليوم الثلاثاء، أنها سوف تمدد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".
وأشارت سلطة الطيران العراقي إلى أن "القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات".
وأضافت أن "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً".

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطيران المدني العراقي المجال الجوي العراقي إغلاق الأجواء العراقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

