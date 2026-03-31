دعت فلسطين، اليوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التطورات المرتبطة بالانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالمقدسات، إلى جانب تداعيات إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، إن الطلب قدم لعقد دورة غير عادية في أقرب وقت ممكن، في ظل ما وصفه باستمرار "الانتهاكات الممنهجة" في القدس.

وأوضح العكلوك أن هذه التحركات تأتي على خلفية قيود مفروضة على حرية العبادة، مشيرا إلى استمرار إغلاق المسجد الأقصى لفترات طويلة، ومنع وصول المصلين إلى كنيسة القيامة لأداء الشعائر الدينية.

وأضاف العكلوك أن إقرار الكنيست قانونا يتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل بحسب تعبيره، "حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات بحق الفلسطينيين"، داعيا الدول العربية إلى تنسيق موقف مشترك للتعامل مع هذه التطورات.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع في حال انعقاده، سبل التحرك السياسي والدبلوماسي على المستوى العربي، في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في مدينة القدس التي تشهد توترات متكررة مرتبطة بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.