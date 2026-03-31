إعلان

لبحث الانتهاكات الإسرائيلية.. فلسطين تدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ

كتب : د ب أ

01:06 م 31/03/2026

الجامعة العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعت فلسطين، اليوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التطورات المرتبطة بالانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالمقدسات، إلى جانب تداعيات إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، إن الطلب قدم لعقد دورة غير عادية في أقرب وقت ممكن، في ظل ما وصفه باستمرار "الانتهاكات الممنهجة" في القدس.

وأوضح العكلوك أن هذه التحركات تأتي على خلفية قيود مفروضة على حرية العبادة، مشيرا إلى استمرار إغلاق المسجد الأقصى لفترات طويلة، ومنع وصول المصلين إلى كنيسة القيامة لأداء الشعائر الدينية.

وأضاف العكلوك أن إقرار الكنيست قانونا يتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل بحسب تعبيره، "حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات بحق الفلسطينيين"، داعيا الدول العربية إلى تنسيق موقف مشترك للتعامل مع هذه التطورات.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع في حال انعقاده، سبل التحرك السياسي والدبلوماسي على المستوى العربي، في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في مدينة القدس التي تشهد توترات متكررة مرتبطة بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجامعة العربية قانون إعدام الأسرى انتهاكات القدس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصراوى TV

مدارس

أخبار المحافظات

نصائح طبية

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

