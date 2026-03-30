أعلنت إيران اليوم الإثنين، أنها لم تجر أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة حتى الآن، لكنها تلقت رسائل عبر وسطاء بشأن رغبتها في التفاوض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات نشرتها وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم "لم نجر أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة حتى الآن، تلقينا رسائل عبر وسطاء بشأن رغبة الولايات المتحدة في التفاوض".

وكثفت إسرائيل هجماتها على طهران، إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ خلال اليومين الماضيين عدة موجات من الغارات على طهران، مستهدفاً نحو 40 موقعاً وصناعات إنتاج وبحث تتعلق بوسائل قتالية، على حد تعبيره.

وقال أدرعي في بيان نشره على منصة إكس إن الغارات أسفرت عن إسقاط أكثر من 80 ذخيرة خلال ساعات، مستهدفة مواقع لإنتاج وسائل قتالية تابعة للنظام، حسب وصفه.