رسميًا.. إيران تعلن مقتل قائد البحرية في الحرس الثوري متأثرًا بإصاباته

كتب : مصراوي

10:28 ص 30/03/2026 تعديل في 10:29 ص

علي رضا تنكسيري

أعلنت إيران مقتل قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري، متأثرًا بإصاباته، وذلك بعد أيام من إعلان إسرائيل استهدافه.

وقال الحرس الثوري، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن تنكسيري "توفي متأثرًا بجراحه"، مشيرًا إلى أنه "التحق بركب الشهداء" عقب إصابته في الهجوم.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، الخميس، أنها قتلت القيادي البحري البارز في الحرس الثوري، في إطار الضربات المتواصلة داخل إيران.

وأشاد البيان الإيراني بدور تنكسيري، خاصة في ما يتعلق بإدارة وتأمين العمليات في مضيق هرمز، مؤكدًا استمرار النهج العسكري، ومشيرًا إلى أن "كل مقاتل هو تنكسيري"، في إشارة إلى مواصلة المواجهة خلال الفترة المقبلة.

