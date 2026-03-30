ردا على استهداف علمائها.. إيران تتوعد واشنطن وتل أبيب



وكالات

توعدت إيران برد "قاصم" بعد سلسلة ضربات جوية استهدفت علماء نوويين ومنشآت حيوية في عدة محافظات، فيما أكدت السلطات، أن الوضع تحت السيطرة في جميع المواقع المتضررة.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن استهداف العلماء والمنشآت النووية والجامعات يعكس يأس الخصوم، قائلا: "تعتقد إسرائيل وشريكها في الإجرام أن المعرفة يمكن قصفها الحقيقة: أفعالكم تنضح باليأس ولا تؤدي إلا إلى مزيد من السعي وراء المعرفة".

من جانبه، حذر محسن رضائي، مستشار المرشد الأعلى، من أن رد إيران وانتقامها سيكون أشد بكثير من أي ضرر تسببه الهجمات، مشدداً على أن القوات المسلحة مجهزة بقدرات ستُستخدم حال استمرار التصعيد.

في رسالة ذات طابع استباقي، نشر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على منصة "إكس" تعليقا رمزيا دعا فيه إلى قراءة الأحداث بعكس ما تُروّج، في إشارة واضحة إلى أن التصعيد الإعلامي قد يسبق خطوات ميدانية.

خريطة الهجمات: من تبريز إلى قم وفقا لتقارير إعلامية إيرانية، شملت الهجمات:

- تبريز: استهداف وحدة لإنتاج البتروكيماويات دون تسجيل تسرب مواد سامة، والوضع مستقر تماما.

- شمال طهران: غارة جوية على منطقة سكنية أسفرت عن إصابات.

- العاصمة طهران: قصف مطار مهر آباد، وفرع للبنك الوطني، ومصنع للورق المقوى، وفق ما أكدته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

- محافظة قم: إصابة 4 مواقع خارج المدينة بقذائف، وفق الإعلان الرسمي للمعاون السياسي والأمني للمحافظ، بحسب روسيا اليوم