ضربات إسرائيلية على بنى تحتية عسكرية في طهران.. وإيران ترد

كتب : مصراوي

08:04 ص 30/03/2026

إيران وإسرائيل

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أنه يشنّ ضربات على بنى تحتية عسكرية إيرانية في العاصمة طهران، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني.

قال الجيش عبر تطبيق تليجرام: "الجيش الاسرائيلي يضرب حاليا بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإرهابي الإيراني في أنحاء طهران".

في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يتصدى لهجوم صاروخي انطلق من إيران.

وذكر الجيش، أنه رصد منذ قليل صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مضيفا أن منظوماته الدفاعية تعمل "لاعتراض التهديد".

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس خيارات تدخل بري في إيران لفتح مضيق هرمز إذا فشلت المفاوضات مع طهران، وفقا لسكاي نيوز.

