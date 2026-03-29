أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع دول الخليج العربي، مُشيرًا إلى أن روسيا تربطها علاقات صداقة جيدة مع السعودية وغيرها من دول الخليج.

وقال بيسكوف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية، "إن السعودية وغيرها من دول الخليج العربي يعدوا شركاء جيدين بالنسبة لنا"، مضيفًا: "أنهم من بين الدول التي نتطلع إلى تطوير التعاون الثنائي معها".

كما شدد على أن روسيا ستستمر على هذا النهج مع دول الخليج لأنها تقدر العلاقات معهم.

وتربط روسيا بدول الخليج خاصة السعودية والإمارات علاقات شراكة استراتيجية مهمة لكلا الجانبين الروسي والخليجي.