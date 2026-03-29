إعلام عبري: إصابة 31 إسرائيليًا وتضرر نحو 100 منزل جراء هجمات إيرانية

كتب : عبدالله محمود

09:15 م 29/03/2026

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، بإصابة 31 إسرائيليًا جراء الهجمات الإيرانية على جنوب إسرائيل، اليوم الأحد.

تضرر نحو 100 منزل في بئر السبع

من جانبها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، تضرر نحو 100 منزل في بئر السبع، عقب سقوط صاروخ على مصنع في بئر السبع نُفذ باستخدام صواريخ عنقودية، بلغ وزن الواحد فيهم 20 كيلوجراما.

وبدورها، أوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن إيران استهدفت جنوب إسرائيل للمرة الثالثة خلال أربع ساعات.

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الـ 86 من عملية "الوعد الصادق 4" مستهدفا مواقع أمريكية وإسرائيلية حيوية في المنطقة.

انفجارات عنيفة مدينة حيفا وشمال إسرائيل

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن القصف الأخير كان شاملاً، حيث غطى كافة المناطق الشمالية من حيفا وحتى الحدود اللبنانية، فيما هزت انفجارات عنيفة مدينة حيفا وشمال إسرائيل، وسط تحذيرات شديدة اللهجة للسكان بضرورة الالتزام بالملاجئ والابتعاد عن المباني المكشوفة.

