أفادت صحيفة معاريف العبرية، إنه قتل إسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرين، في قصف صاروخي إيراني استهدف وسط إسرائيل.

سقوط شظايا صاروخ إيراني على 10 مواقع في تل أبيب

وقالت الإسعاف الإسرائيلي، في بيان اليوم الجمعة، إن شظايا صاروخ إيراني عنقودي تناثرت في 10 مواقع في تل أبيب ورمات غان وغفعاتيم وسط إسرائيل.

وأضافت الإسعاف الإسرائيلي، أن شظايا الصاروخ الانشطاري أسفرت عن قتيل وعدد من الجرحى وأضرار بالمباني والسيارات.



وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عناصر الإسعاف انطلقت لتمشيط أولي لمواقع في وسط إسرائيل تم الإبلاغ عن سقوط شظايا فيها.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية، أن هناك بلاغات أولية عن سقوط شظايا في 4 مواقع في تل أبيب الكبرى وموقعين في النقب.

إصابة 3 إسرائيليين في تل أبيب الكبرى

ومن جهته، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن إصابة 3 أشخاص في تل أبيب الكبرى أحدهم جروحه بالغة الخطورة.



وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن القصف الإيراني أصاب بشكل مباشر أحد المواقع بتل أبيب، وتسبب في اندلاع حريق.

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ تجاه إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بعد دقائق قليلة من الموجة السابقة الـ84 من "عملية الوعد الصادق 4".