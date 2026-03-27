رصدت شهادات ميدانية ومقاطع مصورة، انفجار "ذخائر عنقودية" في سماء تل أبيب، بعد دقائق فقط من تحذير جيش الاحتلال الإسرائيلي من موجة صواريخ إيرانية قادمة، في تطور ميداني لافت.

تحدي النقاط البرتقالية

تم التعرف على هذه الذخائر من خلال "النقاط البرتقالية" المتناثرة التي تحدثها عند اقترابها من الهدف، وهي الظاهرة التي باتت تُشكّل تحديا خطيرا لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان).



وتُصنف القنابل العنقودية بأنها أسلحة "عشوائية" بطبيعتها، حيث يحمل الرأس الحربي الواحد ما يصل إلى 80 قنبلة صغيرة تتوزع على مساحة واسعة.

اعتراف إسرائيلي

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله: إن نحو "نصف الصواريخ الباليستية" التي أُطلقت باتجاه إسرائيل خلال هذه الحرب كانت مُحمّلة بذخائر عنقودية، مما يعكس تحولا نوعيا في طبيعة الرؤوس الحربية المستخدمة في القصف الإيراني.



ويتزامن ذلك مع دوي صافرات الإنذار في القدس المحتلة وتل أبيب ومناطق المركز، وصولا إلى صحراء النقب جنوبي البلاد، جراء "هجوم صاروخي واسع" شنته إيران، أدخل الملايين إلى الملاجئ فورا.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.