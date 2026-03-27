أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن استهداف "منشأة نووية ثانية" في إيران، بعد لحظات من ضرب المفاعل الأول في الشمال، ضمن عملية جوية واسعة النطاق.

شل شريان المواد الخام

أكد المتحدث باسم الجيش، أن سلاح الجو ضرب "مصنع اليورانيوم" في مدينة "يزد" وسط إيران، واصفا إياه بأنه "المنشأة الوحيدة من نوعها" التي يتم فيها معالجة المواد الخام المخصصة لـ "تخصيب اليورانيوم".

تقويض البرنامج النووي

أوضح بيان جيش الاحتلال، أن استهداف موقع "يزد" يهدف إلى "حرمان النظام الإيراني من المواد الخام اللازمة لعمليات التخصيب، وتقويض برنامج الأسلحة النووية الإيراني بشكل أكبر"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف في وقت سابق اليوم مفاعل "آراك" (غير النشط حاليا)، مبررا ذلك بوجود "محاولات إعادة إعمار متكررة" من قِبل الجانب الإيراني، وهي المنشأة التي سبق وتعرّضت للقصف في يونيو الماضي.

آراك تحت المجهر

يُذكر أن مفاعل "آراك" للماء الثقيل كان لا يزال قيد الإنشاء حتى العام الماضي، وهو يُمثّل حجر زاوية في المخاوف الدولية نظرا لقدرة هذا النوع من المفاعلات على إنتاج "البلوتونيوم".

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.