شن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هجوما حادا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن "ضرائب وأرواح الأمريكيين" باتت وقودا لمغامراته العسكرية.

فاتورة القمار السياسي

وفي تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الدولية، أوضح عراقجي، اليوم الجمعة، أن نتنياهو "قامر بأموال دافعي الضرائب وحياة المواطنين الأمريكيين" في حسابات سياسية أثبتت فشلها.

أزمة المتقاعدين

أضاف عراقجي، أن نتنياهو الذي "خسر هذا القمار بشكل مُهين"، يجر المنطقة والولايات المتحدة نحو وضع كارثي، مشيرا إلى أن المواطنين العاديين في أمريكا، وخاصة "المتقاعدين ومن يقتربون من سن التقاعد"، هم من سيتحملون التكاليف الباهظة لهذه السياسات في السنوات المقبلة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.