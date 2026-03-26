لوقف الحرب أو ضرب منشآت الطاقة.. ترامب يمدد مهلته لإيران حتى 6 أبريل

كتب : محمود الطوخي

10:29 م 26/03/2026 تعديل في 10:44 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد مهلته لوقف الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل المقبل، مدعيا أن قراره جاء بناء على طلب من الحكومة الإيرانية.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "بناء على طلب الحكومة الإيرانية، يرجى السماح لهذا البيان بأن يمثل أنني أوقف فترة تدمير محطة الطاقة مؤقتا لمدة 10 أيام حتى يوم الاثنين 6 أبريل 2026".

ترامب: المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية

وأكد ترامب، أن "المحادثات مستمرة، وعلى الرغم من التصريحات الخاطئة التي تشير إلى عكس ذلك من قبل وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة وغيرها، إلا أنها تسير بشكل جيد للغاية".

وكان الرئيس الأمريكي هدد بمحو منشآت الطاقة في إيران، قبل أن يمددها لـ5 أيام إضافية تنتهي غدا الجمعة.

وردت طهران، على مهلة ترامب بالتهديد باستهداف أنظمة الطاقة ومحطات المياه في دول الخليج.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم، أكد الرئيس الأمريكي امتلاكه قائمة أهداف إضافية يعتزم ضربها في العمق الإيراني، نافيا وجود أي ضغوط أو يأس لدى إدارته للتوصل إلى تسوية دبلوماسية عاجلة مع طهران في الوقت الراهن.

ترامب ينفي تعجّله في ومحادثة إيران

أوضح الرئيس الأمريكي، أن التقارير التي تزعم رغبته الملحة في إبرام اتفاق مع طهران غير دقيقة، موضحا: "قرأت قصة اليوم تزعم أنني يائس لإبرام صفقة.. أنا لست كذلك، أنا عكس اليأس تماما، والحقيقة أنني لا أهتم بالتوصل لاتفاق الآن".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الإدارة الأمريكية ليست متعجلة لإنهاء العمليات العسكرية الجارية، مما يعكس تحولا نحو استراتيجية النفس الطويل في التعامل مع الملف الإيراني وتجاهل الضغوط التي تدعو لإنهاء الصراع بشكل فوري.

قائمة أهداف إضافية في حرب إيران

وكشف ترامب عن نوايا عسكرية توسعية، حيث أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك قائمة أهداف لم تُنجز بعد في العمق الإيراني.

وأشار ترامب بوضوح إلى أن الآلة العسكرية الأمريكية ستواصل مهامها حتى تدمير كافة المواقع المحددة مسبقاً.

وأضاف: "في الواقع، لدينا أهداف أخرى نريد ضربها قبل أن نغادر أو نُنهي هذه المهمة".

مصدر: زيادة اشتراكات مترو الأنفاق خلال ساعات
مصدر: زيادة اشتراكات مترو الأنفاق خلال ساعات
الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان
الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان

أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
ترامب: إيران طلبت مهلة 7 أيام قبل استهداف منشآت الطاقة وقدمت لها 10 أيام
ترامب: إيران طلبت مهلة 7 أيام قبل استهداف منشآت الطاقة وقدمت لها 10 أيام

بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز

