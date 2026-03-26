أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال زيارته إلى قصر بعبدا بلبنان، أن مصر تواصل دعمها الكامل لـ لبنان، مشيرًا إلى أنه نقل رسالة من القيادة المصرية تتضمن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف أمن وسيادة واستقرار البلاد.

وأوضح الوزير، أن القاهرة تجري اتصالات مع إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا، في إطار جهود خفض التصعيد ووقف التوغل البري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.

وأشار إلى أن مصر تعمل بالتنسيق مع تركيا وباكستان على دفع مسار الوساطة الإقليمية لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان، مع التأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل.

كما لفت إلى أن مصر، بالتعاون مع تركيا وباكستان، تضطلع بدور في نقل رسائل غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ضمن جهود التهدئة الإقليمية.