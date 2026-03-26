ترامب: الإيرانيون يريدون أن يجعلوني المرشد الأعلى القادم.. وأنا لا أريد ذلك

كتب : مصراوي

02:38 ص 26/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة وتبدي رغبة شديدة في إبرام اتفاق، لكنها تخشى الإعلان عن ذلك خوفا من شعبها، وأنه منتصر، على حد قوله.

قال ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "إنهم يتفاوضون بالمناسبة، ويرغبون بشدة إبرام اتفاق، لكنهم يخشون التصريح بذلك علنا خشية من نقمة شعبهم فقد يقتلهم".

وكعادته يحاول ترامب تقليد الخصوم الآخرين، إذ أضاف: "لم يسبق أن كان هناك رئيس دولة يرغب في هذا المنصب أقل من رئيس إيران نستمع إلى بعض ما يقولونه يقولون: لا أريد ذلك نريد أن نجعلك المرشد الأعلى القادم لا شكرًا، لا أريد ذلك.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة تحقق انتصارا في الحرب على إيران، قائلا: "أنهيت 8 حروب وننتصر الآن في الحرب على إيران أخبار هزيمتنا في الشرق الأوسط كاذبة ونحن من ننتصر الآن على إيران".

وأضاف أن "الإيرانيين لم يعد لديهم بحرية أو سلاح جو"، متهما الديمقراطيين بمحاولة تشتيت الأنظار عن "النجاحات العسكرية" التي تحققها إدارته في المنطقة.

وفي معرض حديثه عن العملية العسكرية، قال ترامب: "لا أريد استخدام كلمة حرب على العملية العسكرية الساحقة ضد إيران لأن مسمى الحرب يحتاج موافقة المشرعين"، مؤكدا أنه سيجعل الولايات المتحدة آمنة "رغم عدم تعاون الديمقراطيين معنا في ظل الحرب التي نخوضها".

تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم السادس والعشرين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات. ويأتي ذلك في سياق حديث ترامب عن مفاوضات مع إيران، فيما تواصل طهران نفي أي اتصالات مباشرة مع واشنطن.

دونالد ترامب كلمة ترامب اليوم ترامب المرشد الأعلى الرئيس الأمريكي أمريكا وإيران

انقسام أمريكي حاد.. 59% يرفضون حرب إيران و"ترامب" في مواجهة غضب الناخبين
