قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن العملية العسكرية الأمريكية في إيران "ستختتم قريبًا" وستنتهي ضمن الموعد المحدد تمامًا.

المراسل : قلت قبل أسابيع إننا لسنا في حالة حرب مع إيران، هل ما زلت على موقفك؟



رئيس مجلس النواب مايك جونسون: أعتقد أننا نختتم عمليتنا العسكرية في إيران، وأعتقد أنها ستنتهي في وقت قصير، ستكون العملية ضمن الموعد المحدد تماماً. pic.twitter.com/eQSJK2IIla — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) March 25, 2026

وأضاف جونسون، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن حشد المزيد من القوات يختلف تمامًا عن نشرها بريًا، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن لدى الولايات المتحدة نية لنشر قوات برية إضافية في إيران.

وفي السياق ذاته، أكد البيت الأبيض أن المباحثات بين واشنطن وطهران لم تنته بعد ما تردد عن رفض إيران الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.