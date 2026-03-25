إعلان

رئيس النواب الأمريكي: العملية العسكرية في إيران ستنتهي قريبًا ولا نخطط لنشر بري إضافي

كتب : وكالات

09:02 م 25/03/2026

مايك جونسون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن العملية العسكرية الأمريكية في إيران "ستختتم قريبًا" وستنتهي ضمن الموعد المحدد تمامًا.

وأضاف جونسون، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن حشد المزيد من القوات يختلف تمامًا عن نشرها بريًا، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن لدى الولايات المتحدة نية لنشر قوات برية إضافية في إيران.

وفي السياق ذاته، أكد البيت الأبيض أن المباحثات بين واشنطن وطهران لم تنته بعد ما تردد عن رفض إيران الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا اشرق الأوسط البيت الأبيض مجلس النواب الأمريكي

إعلان

إعلان

